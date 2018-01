Brasil terá quatro novos canais públicos O sistema brasileiro de TV digital vai ampliar o número de canais na TV aberta. Haverá espaço nas grandes capitais, por exemplo, para concessão de pelo menos dois novos canais, além de quatro públicos: um do Poder Executivo, um de educação, um de cidadania e outro de cultura, segundo a Presidência da República. A chegada da TV digital no Brasil vai representar a chance de explorar novos mercados. O governo estima que os negócios envolvendo a entrada da TV digital chegarão a cerca de R$ 100 bilhões, dentro de 15 a 20 anos. E que o novo sistema abrirá novas oportunidades de exportação de equipamentos eletroeletrônicos, assim como de programas, minisséries, filmes, entre outros. Conforme explicou o ministro das Comunicações, Hélio Costa, também será possível ver televisão com imagem perfeita em celulares e aparelhos de TV instalados em trens, ônibus, táxis ou veículos particulares, sem custo adicional. Ele acredita que o novo sistema vai favorecer a inclusão digital. Ampliação O sistema brasileiro de TV digital vai ampliar o número de canais na TV aberta. Haverá espaço nas grandes capitais, por exemplo, para concessão de pelo menos dois novos canais, além de quatro públicos: um do Poder Executivo, um de educação, um de cidadania e outro de cultura, segundo a Presidência da República. A chegada da TV digital no Brasil vai representar a chance de explorar novos mercados. O governo estima que os negócios envolvendo a entrada da TV digital chegarão a cerca de R$ 100 bilhões, dentro de 15 a 20 anos. E que o novo sistema abrirá novas oportunidades de exportação de equipamentos eletroeletrônicos, assim como de programas, minisséries, filmes, entre outros. Conforme explicou o ministro das Comunicações, Hélio Costa, também será possível ver televisão com imagem perfeita em celulares e aparelhos de TV instalados em trens, ônibus, táxis ou veículos particulares, sem custo adicional. Ele acredita que o novo sistema vai favorecer a inclusão digital.