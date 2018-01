Brasil terá tela de plasma de 103 polegadas a R$ 299 mil

Com o dinheiro necessário para comprar a maior TV à venda no mercado brasileiro, seria possível comprar um BMW 530i zero quilômetro com motor 3.0. E ainda sobraria troco. Com a desvantagem óbvia de que o carro não exibiria vídeos em alta definição e nem poderia ser pendurado na parede, como a Full HD da Panasonic, que tem 103 polegadas de tamanho. Com taxa de contraste de 4000:1 O aparelho, que tem mais de dois metros e meio de diagonal numa tela Widescreen (com proporção de cinema), é uma das maiores TVs de plasma à venda no mercado mundial e deve custar R$ 299 mil. Os consumidores que tiverem recursos para levar o modelo para casa, no entanto, precisarão de uma instalação elétrica à parte só para a tela, pois seu consumo energético é muito superior à de modelos de dimensões 'convencionais', na faixa de 42 e 50 polegadas. Com 1080 linhas horizontais (1920x1080p), a TV é capaz de exibir vídeos alta definição, trazendo uma conexão HDMI e entradas para cartões de memória.