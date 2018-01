Brasil vai crescer na área de games

Com faturamento maior que o da indústria fonográfica em 2007, o setor de desenvolvimento de games se transformou em destaque mundial na área do entretenimento. No Brasil, a situação começa a melhorar e o setor passa por mudanças importantes, o que deve aumentar a oferta de empregos na área. "O mercado está em polvorosa, mas ainda somos pequenos em relação ao que poderíamos ser", afirma André Nogueira, produtor de games da TecToy Digital. "A área cresce bastante e o potencial é enorme", diz Jairo Rozenblit, vice-presidente mundial da Interzone. Para Bertrand Chaverot, diretor do novo estúdio da Ubisoft no País, o setor ainda é pequeno, mas tem tudo para crescer nos próximos anos. "Falta só um pouco de experiência para os profissionais porque só há pouco tempo esse mercado começou a andar por aqui", diz. De acordo com relatório da Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos (Abragames), publicado em julho de 2008, a indústria de software dedicada aos jogos cresceu 28% em 2007 e deverá crescer 31% neste ano no País. Apesar de serem números expressivos, esse aumento tem de ser relativizado. "Crescer 30% sobre algo que pouco existe é continuar pequeno", explica Chaverot. Mesmo assim, a indústria brasileira tem passado por transformações importantes. A TecToy Digital trabalha pela primeira vez na criação de um console próprio, batizado provisoriamente de "Genie", e empresas como a GameLoft montam estúdios para produzir games online por aqui. A Interzone lançará a versão em português do InterZone Futebol, para web, antes de lançar a versão mundial. O retorno da Ubisoft ao País também indica um bom momento. A empresa já teve um escritório aqui antes, que foi fechado em 2003 e era dedicado a vendas. Agora, retorna para produzir jogos. Encontrar profissionais prontos para trabalhar nessa indústria permanece um desafio. Nogueira conta que a TecToy Digital abriu vagas há três meses, mas elas ainda não foram preenchidas. "É difícil achar gente qualificada e preparada para programar jogos", diz. Para solucionar esse problema, as empresas contratam profissionais de áreas similares e fornecem treinamento especializado. Universidades como a PUC-MG e a Anhembi Morumbi já têm cursos específicos para quem quer trabalhar no setor, que incluem aulas de programação, roteiro para jogos e design de som. Mas o mais importante continua a ser, na opinião dos principais responsáveis pelas mudanças no mercado, a criatividade dos profissionais. "Os games se tornaram muito parecidos entre eles e isso gerou uma espécie de crise criativa na indústria. Quem souber inovar, vai se sair bem", sugere Chaverot.