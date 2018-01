Brasil vence Camarões e enfrentará o Chile nas oitavas de final

Com o resultado, o Brasil terminou a primeira fase na liderança do Grupo A, com sete pontos. O outro classificado da chave é o México, que venceu a Croácia por 3 x 1.

Depois do empate sem gols com os mexicanos na segunda rodada, o Brasil começou o jogo pressionando a saída de bola do adversário, mas aos poucos Camarões foi melhorando e passou a atacar. Uma roubada de bola de Luiz Gustavo, no entanto, resultou num passe perfeito da esquerda para Neymar completar de primeira e abrir o placar aos 17 minutos.

A equipe africana chegou ao empate aos 26, quando Matip, que tinha acabado de acertar um cabeceio na trave, completou jogada de Nyom pela esquerda e empurrou para o gol de dentro da pequena área.

Com o Brasil tendo dificuldade na armação das jogadas, uma rebatida errada de Camarões após chutão da defesa brasileira levou Marcelo a passar para Neymar, que avançou pelo meio e chutou da entrada da área: 2 x 1.

No segundo tempo, após troca de Paulinho por Fernandinho, Fred desencantou e marcou o terceiro para o Brasil após cruzamento de David Luiz, logo aos 4 minutos.

Já com Neymar substituído, para ser preservado devido a estar pendurado, o Brasil fez 4 x 1 com Fernandinho, aos 39 minutos, garantindo a primeira colocação no Grupo A.

(Reportagem de Pedro Fonseca)