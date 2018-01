Brasil vence campeonato de Counter Strike A equipe Made In Brazil foi a campeã de Counter Strike na 4ª edição do evento Electronic Sports World Cup (ESWC) 2006, encerrado no último domingo, dia 2, na França. A equipe brasileira, formada pelos estudantes Bruno Ono, Lincoln Lan, Rafael Camargo, Daniel Larero, Carlos Henrique Segal e Renato Alécio Nakandi, derrotou equipes de países como Dinamarca, Finlândia, Espanha, Alemanha, Suécia, Polônia e Coréia do Sul. Pela vitória no torneio, o grupo receberá um prêmio de US$ 52 mil. O evento aconteceu no Palais Omnisports de Paris, onde 800 jogadores vindos de seletivas em 50 países disputaram partidas em jogos como Counter-Strike Masculino, Counter-Strike Feminino, Pro Evolution Soccer 5, Warcraft III, Gran Turismo 4, Quake 4 e Trackmania Nations. Para chegar à vitória, os brasileiros venceram a equipe sueca FNATIC. As paulistanas da equipe Ladies chegaram à quinta colocação no Counter Strike feminino. O carioca Abiga alcançou também a quinta colocação na disputa do Pro Evolution Soccer. E por último, o catarinense mGh faturou a inédita sexta colocação no Trackmania Nations.