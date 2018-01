Brasileira Amazon PC lança notebook com Windows Vista A brasileira Amazon PC anunciou que até o final do mês chega ao mercado seu novo portátil, o novo notebook Amazon PC L83. Com uma configuração mais robusta, que posiciona o produto entre a faixa de portáteis intermediários e avançados, a máquina trará o processador Core 2 Duo T7200 da Intel, com 2 GHz de velocidade, usando o sistema operacional Windows Vista Home Premium. A máquina também virá com uma quantidade generosa de memória RAM, com 2 GB, o que dará mais folga para os exigentes recursos gráficos da nova interface Aero, utilizada pelo Vista, o mais recente sistema operacional da Microsoft. O micro ainda trará uma placa aceleradora gráfica para melhorar a performance em gráficos, games e vídeos com a NVidia Geforce Go 7600, que traz 256 MB de memória DDR, conexão em redes sem fio pré-n, o que habilita velocidades de transmissão de dados de até 108 Mbps (em ambientes compatíveis), HD de 120 GB, drive gravador de DVDs, conexão Blutooth e webcam e microfone integrados, além de uma trava biométrica (leitor de impressões digitais). A tela LCD de 15,4 polegadas é widescreen (proporção de cinema) e de alta definição. A bateria original do modelo tem autonomia para 4 horas e o notebook ainda traz leitor para cartões de memória do tipo SD, MMC e Memory Stick. A máquina será vendida com exclusividade pela rede de varejo FNAC e custará R$ 6 mil no mercado brasileiro.