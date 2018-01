Brasileira Bluepex fabricará equipamentos de segurança nos EUA A brasileira Bluepex anunciou durante a Telexpo que terá uma unidade nos EUA focada em montar equipamentos de segurança para atender a clientes no mercado norte-americano. A companhia, que desenvolve e comercializa appliances com funções de segurança, investirá meio milhão de dólares na ação, sendo que U$ 200 mil já foram realizados. Os produtos da empresa reúnem funções como filtro anti-spam e gerenciador de redes privadas virtuais. A operação no mercado norte-americano tem expectativa de montar e comercializar cerca de 2400 unidades de appliances de segurança até o final deste ano.