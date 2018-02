Brasileira é encontrada morta em apartamento na Itália

Segundo a polícia, Veronica era originária de Londrina (PR), tinha permissão de residência na Itália e não tinha antecedentes penais. Os bombeiros, que entraram antes no apartamento, disseram que o corpo estava seminu e apresentava uma ferida grande no abdômen e uma ferida menor na coxa direita. "Não foram encontradas as chaves do apartamento. É provável que a própria vítima tenha aberto a porta ao seu assassino", diz a reportagem do Corriere. Uma investigação sobre a morte da brasileira foi aberta na delegacia Sempione.