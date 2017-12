Brasileira Jade se torna 3a melhor ginasta do mundo A brasileira Jade Barbosa conquistou medalha de bronze nesta sexta-feira na disputa pelo título mundial de ginástica no individual geral, em Stuttgart. A italiana Vanessa Ferrari, campeã do ano passado, dividiu o bronze com Jade. Ferrari caiu nas barras assimétricas e quase ficou sem medalha nenhuma. A brasileira ganhou três medalhas no Pan-Americano disputado em julho no Rio de Janeiro. Ouro no salto, bronze no solo além da prata por equipes. O chinês Yang Wei manteve na sexta-feira seu título mundial de ginástica no individual geral, e a norte-americana Shawn Johnson seduziu os jurados e ficou com o título feminino. Yang somou um total de 93,675 pontos, 1,475 à frente do alemão Fabian Hambuechen, o segundo colocado. O japonês Hisashi Mizutori levou o bronze, com uma atuação consistente em todos os aparelhos. A competição foi mais acirrada entre as mulheres. Johnson chegou ao último aparelho, o solo, em segundo lugar. Mas seu sorriso, seu salto, seus giros e seu pouso, tudo impecável, lhe valeram o maior aplauso e a maior nota. "É incrível, irreal", resumiu a radiante Johnson aos jornalistas. "É a melhor experiência que já tive." Com 61,875 pontos, ela deixou a romena Steliana Nistor em segundo lugar com vantagem de 1,25 ponto. Tanto Johnson quanto Yang haviam participado da conquista do ouro por equipes. No caso do chinês, ele demonstrava a confiança de que seria imbatível. Executou uma série complexa de giros no cavalo e fez a rotina mais difícil do dia nas argolas, o que lhe valeu uma nota 16,400, apesar das eventuais oscilações que demonstrou. Seu grande controle nas paradas de mão e o ritmo variado dos giros nas barras paralelas, aparelho em que é campeão mundial, indicavam que ele teria tudo para manter o título mundial individual. "(O ouro) não é surpresa", disse Yang a jornalistas. Com ajuda da torcida, Hambuechen garantiu a prata com uma rotina ousada nas barras paralelas, conseguindo um ponto a mais que todos os adversários, para delírio da arquibancada. Para completar a sorte dele, o campeão europeu do individual geral, Maxim Deviatovski, que ocupava a segunda colocação após o quarto aparelho, caiu das barras paralelas, se machucou e abandonou a competição.