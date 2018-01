Brasileira Tivit quer competir com indianos em serviços de TI A Votorantim Novos Negócios (VNN), unidade de investimentos do maior grupo industrial de capital privado do país, anunciou nesta terça-feira a união de duas empresas de tecnologia da informação que recebem seus investimentos, a Tivit e a Telefutura, de olho no mercado nacional e internacional de terceirização. A união das companhias, por meio de troca de ações entre seus sócios, cria um grupo com faturamento estimado em R$ 700 milhões este ano com foco em fornecimento de serviços de tecnologia que ajudam empresas a terceirizar suas atividades, como folha de pagamento e cobrança. A nova empresa, que herda o nome da Tivit, estima ampliar seu faturamento em dois dígitos por ano por meio de crescimento orgânico e aquisições, disse o presidente-executivo da companhia recém-criada, Luiz Mattar, a jornalistas. A Tivit é uma empresa totalmente controlada pela VNN e que foi criada a partir da fusão das nacionais Optiglobe e Proceda em 2005. Entre seus produtos estão oferta de serviços de centro de processamento de dados e consultoria para implantação de sistemas de tecnologia para empresas. A previsão de faturamento em 2007 é de R$ 377 milhões. Já a Telefutura é voltada à operação de centros de atendimento de chamadas (contact centers) e de relacionamento com clientes. Segundo dados apresentados pela VNN, nos últimos quatro anos, o crescimento médio anual da receita bruta combinada das duas empresas foi de 49%. Apesar do foco principal da nova Tivit ser o mercado brasileiro, a empresa espera conquistar grandes clientes internacionais que atualmente recorrem a companhias indianas como as gigantes Tata Consultancy, Infosys Technologies e Wipro, disse Mattar. No Brasil, a empresa compete com as multinacionais IBM, EDS e Accenture. A nova companhia estima investir este ano R$ 100 milhões de reais, valor 50% acima do aplicado em 2006 e que não inclui possíveis aquisições, disse Paulo Henrique Santos, presidente-executivo da VNN. A VNN tinha participação de 40% na Telefutura e após a união da companhia com a Tivit deterá 72,1% da nova empresa, que tem ainda como sócios o banco Pátria (com 12,4%) e os fundadores da Telefutura. A oferta de ações na Bovespa da nova Tivit é avaliada, mas ainda não está decidida. Caso ocorra, deve ser utilizada como "eventual ferramenta para aquisições", disse Alexandre Saigh, responsável pela área de private equity do Pátria.