Brasileiro colaborará no projeto do laptop de US$ 100 O curitibano Marcelo Tosatti tem apenas 22 anos é já é considerado um dos grandes nomes do software livre no mundo. Tem nada menos do que 8 anos de experiência profissional. No início do mês, ele foi contratado pela Red Hat, empresa americana de Linux que abriu recentemente seus primeiros escritórios na América do Sul: um em São Paulo e outro em Buenos Aires. ?Contratamos os melhores profissionais da comunidade de código aberto. Temos orgulho de ter o Marcelo conosco?, disse o vice presidente de vendas da companhia, Alex Pinchev. No cargo de engenheiro de software e programador da Red Hat, Tosatti vai trabalhar no projeto do laptop de US$ 100, da ONG OLPC (do Massachusetts Institute of Technology (MIT). O programa, idealizado pelo professor do MIT Nicholas Negroponte, tem o objetivo de distribuir computadores portáteis de baixo custo para estudantes do mundo inteiro, inclusive do Brasil. A missão do engenheiro é adaptar uma versão do Linux para que ele rode com facilidade no laptop. A previsão é de que o sistema esteja pronto para testes até o final do ano. Paralelamente ao trabalho desenvolvido na empresa americana, Tosatti continuará como mantenedor voluntário do kernel (ou núcleo) do Linux. Como o Linux é um software de código aberto, pode ser alterado e copiado sem cerimônias - ao contrário do corrente Windows, da Microsoft. Milhares de programadores no mundo inteiro fazem modificações e adaptações no sistema operacional. Como mantenedor escolhido diretamente pelo criador do software, o finlandês Linus Torvalds, Tosatti é responsável por fazer uma triagem dessas colaborações. Precoce? Tosatti foi iniciado no mundo da informática pelo irmão mais velho, que montava computadores. Aos 11 anos já conhecia o Linux. ?Levei mais de um mês para instalar o software, mas consegui?, lembra. Aos 14, começou a estagiar na maior distribuidora de Linux da América Latina, a Conectiva, onde ficou por cinco anos. E aos 18, já era reconhecido mundialmente como um especialista em software livre. ?Deixou de ser um hobby e passou a ser uma ideologia. Acredito que o software livre é uma possibilidade da democratização da informática.? Agora na Red Hat, o engenheiro vai continuar morando em Porto Alegre, onde cursa o primeiro ano de matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Expansão Com abertura de dois escritórios na América Latina, a Red Hat pretende se aproximar dos clientes da região, expandindo as áreas de venda, suporte e treinamento. ?Queremos oferecer serviços em português, a um preço tupiniquim?, disse Julián Somodi, diretor geral da Red Hat América do Sul. O serviço de suporte passará a ser realizado por técnicos da empresa, 24 horas por dia, sete dias por semana. O foco da companhia são os clientes corporativos. Como a Red Hat já atuava nos países latinos, por meio de uma distribuidora, tem mais de mil clientes no continente, entre eles o Serpro, o Poder Judicial do Peru, o Ministério da Saúde de Buenos Aires e o Bradesco. Para entrar oficialmente no Brasil, a empresa contratou praticamente todos os funcionários da antiga distribuidora, a LatinTech.