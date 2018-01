Brasileiro comprou mais remédios pela Web O brasileiro está buscando na internet o que procura na farmácia. Levantamento realizado no ano passado, na Agência Central da Empresa de Correios e Telégrafos de São Paulo, aponta que medicamentos para uso próprio são o segundo item mais importado por remessa postal em oito estados, atrás apenas de alimentos. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram importados 7404 medicamentos ante 11979 alimentos. Embora perca para o Rio no número de produtos importados, São Paulo tem um serviço de melhor qualidade, demonstrados nos números de mercadorias apreendidas na etapa de fiscalização. Os pesquisadores do estudo encontraram diversas irregularidades durante a análise, como a importação de anabolizantes - que é proibida por lei - o envio de medicamentos fora da embalagem e sem data de validade. O levantamento seria nacional, mas só foram localizados documentos de remessa postal em oito estados.