Brasileiro cria casa lotérica no Second Life Alimentado pelo interesse geral em torno do mundo de Second Life, mais e mais empresas em todo o mundo inauguram ferramentas que interagem com este mundo (existem aplicativos que substituem as conversas de texto por voz), jogos interativos e outras funções. Existem casos criativos. O SL pode ganhar uma escola de idiomas, a LanguageLab que está experimentando o uso do game como plataforma para o ensino de idiomas. Já o brasileiro Rui Sousa criou nada mais nada menos do que a primeira ´lotérica´ do Second Life, uma casa de jogos que aproveitou a onda dos casinos que existem dentro do jogo com caça-níqueis virtuais. Sousa relatou sua experiência na ferramenta colaborativa Peabirus, onde explica o caso: "O Second Life possui um sistema de permissão (para a criação de caça-níqueis virtuais), e podemos definir que um certo script que está rodando em determinada máquina não seja editável nem visível aos outros usuários, sendo assim, nada garante que o script em questão realmente dá uma chance ao jogador de realmente ganhar", questiona. "Para isso resolvi me diferenciar, no meu sistema o usuário paga a máquina e tem direito a três números, se algum desses números sair no conjunto de seis sorteados no concurso da megasena, o usuário recebe um prêmio sobre o valor apurado e eu fico com 25% do prêmio líquido pelos custos da operação", afirma Sousa. Atendimento Mas o game SL está sendo proposto como bem mais do que uma plataforma de entretenimento, relacionamento ou marketing para empresas. A consultoria PA Consulting, por exemplo, acredita que, no futuro, a plataforma do jogo e outros similares podem servir como base para novas centrais de atendimento ao consumidor (no que seria um grande salto em relação aos torturantes call centers). A proposta da companhia, que também está presente no universo de SL, é de que operadores reais atendam as pessoas, óbvio, mas que em vez de esperar tediosamente ao telefone, os usuários possam interagir com ferramentas e áudio, vídeo e texto, dentro do SL, enquanto aguardam atendimento. Outra vantagem, aponta a companhia, é que o uso de avatares facilita o trabalho de usuários remotos, já que as pessoas podem trabalhar a partir de qualquer lugar com acesso à internet.