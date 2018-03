Brasileiro dá palestras em Moçambique O presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp), Edivaldo Del Grande, foi convidado para ministrar palestras em Zambézia e Maputo, Moçambique, na próxima semana. Ele mostrará como as cooperativas agropecuárias brasileiras ajudam na organização de pequenos e médios produtores. ''''A cooperativa dá certo no Brasil porque os agricultores são donos da terra, trabalham para seu sustento e usam a cooperativa como suporte para aumentar os resultados'''', diz.