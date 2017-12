Brasileiro é encontrado morto em estação de esqui

Natural de São José do Rio Preto (SP), Martins estava havia três meses nos Estados Unidos, onde estudava inglês e tinha conseguido estágio na estação de esqui.

Segundo a assessoria do Itamaraty, o Consulado Geral do Brasil nos Estados Unidos recebeu no início da noite o comunicado da polícia da Califórnia informando sobre a localização do corpo. No texto, a polícia informava que as circunstâncias da morte ainda precisavam ser apuradas.

Por isso, segundo o Itamaraty, não é possível informar se o rapaz morreu praticando esqui ou não. Segundo amigos do rapaz, porém, o estudante estava desaparecido desde quarta-feira, 12.

Familiares do estudante tentavam, na noite desta sexta, embarcar para os Estados Unidos. As primeiras informações repassadas pelo Consulado ao Itamaraty são de que o rapaz possuía um seguro que deve garantir os procedimentos fúnebres e o translado do corpo para o Brasil.

O Consulado, segundo o Itamaraty, está acompanhando o caso para prestar a assistência necessária.