Brasileiro gasta 6 horas de trabalho por semana na internet

Aumentou o tempo que o brasileiro empregado gasta por dia navegando em sites não relacionados ao trabalho. Ainda assim, está abaixo dos mexicanos e também do que pensam os gerentes de tecnologia das empresas. Veja também: Um em cada quatro funcionários brinca com jogos durante o trabalho Conheça dez maneiras de matar tempo do trabalho na internet Segundo pesquisa do instituto Websense, o brasileiro gasta, em média, 71 minutos por dia ou 5,9 horas por semana visitando sites de interesse pessoal e não, profissional. No levantamento do ano passado, a média semanal era de 4,7 horas e, em 2005, 2,1 horas. A pesquisa foi feita com 400 empresas com perfil de, no mínimo, 250 funcionários do Brasil, Chile, México e Colômbia. No México, a média semanal chegou a 9,6 horas. No Chile, apenas 5 horas. A média da América Latina é de 7,3 horas. Mas os gerentes de tecnologia da informação da América Latina estão cientes dessa atividade. Eles estimam que os funcionários gastem, em média, 9 horas por semana surfando por diversão. Considerando apenas os gerentes de TI do Brasil, a estimativa é de 7,6 horas, acima do que a pesquisa constatou na prática. No Brasil, 76% dos funcionários admitiram acessar páginas de internet banking, mostrando ser estes os sites mais populares atualmente. Na pesquisa de 2006, os mais populares eram os de notícias, assumidamente acessados por 74% dos funcionários, mas agora essa categoria ficou apenas com 40%. O acesso a e-mails pessoais manteve a terceira posição na preferência, contando com os mesmos 32%. Blogs e programas para ligações telefônicas via internet ficaram com 14% cada.