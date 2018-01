Brasileiro leva prata em campeonato mundial de videogame O Brasil ficou em segundo lugar no jogo de estratégia Warhammer 40,000: Winter Assault durante a final mundial do World Cyber Games 2006, olimpíada de jogos eletrônicos patrocinada pela Samsung, que foi encerrada neste domingo, 22 de outubro, em Monza, na Itália. O player Gregório Xavier Marinheiro, nick ?DeathGun?, 22 anos, de João Pessoa (PB), ganhou US$ 10 mil e foi o destaque da delegação que, embora não tenha mantido o mesmo número de medalhas conquistadas na edição do ano passado, provou maior competitividade ao superar a primeira fase com quase todo o grupo brasileiro e ficar no páreo dos torneios por um tempo maior. Exemplos da boa performance dos jogadores brasileiros foram os estreantes ?Speed? e ?Scorpion?. O primeiro, Rodrigo Nunes, de 16 anos, de Brasília (DF), ficou entre os quatro melhores jogadores de Need for Speed: Most Wanted. Já André Buffo, o Scorpion, de 15 anos, residente em Laranjal Paulista, interior de São Paulo, ficou entre os oito melhores competidores do jogo de futebol FIFA 06. Felipe Augusto de Moura Martins, o ?Feau?, 15 anos, de São Paulo (SP), tentou pelo segundo ano consecutivo a vaga para a final mundial e agora é reconhecido como um dos 16 melhores players de FIFA 06. Desbancando feras Participante do World Cyber Games pela terceira vez, o estudante de Medicina Carlos Leonardo Abri Rached Cruz, 24 anos, de Cuiabá (MT), também conhecido pelo nick ?Levin?, marcou história na competição ao eliminar um dos melhores jogadores de WarCraft III: Frozen Throne do mundo, o coreano SeongDeok Lee, nick "weigesoju". Levin ficou entre os "Top 16" do game de estratégia no qual concorreu. André Zilio, nick ?Quanchi?, 21 anos, de Porto Alegre (RS), saiu da competição após a fase de grupo, mas pode ser considerado um dos oito melhores jogadores de Warhammer 40,000: Winter Assault. O mineiro de Monte Santo, Guilherme José Pádua Cerqueira, nick ?GuiZiNho?, de 16 anos, conquistou o primeiro lugar e um prêmio de US$ 3 mil no torneio paralelo de Carom 3D, que aconteceu no estande da Samsung. Além de conquistar o título de melhor do mundo e do prêmio recebido, Cerqueira testará a nova versão do game de bilhar online para a desenvolvedora. Já André Zílio, nick ?Quanchi?, 21 anos, de Porto Alegre (RS), jogador de Warhammer 40,000: Winter Assault, participou do Time Internacional da Samsung. A competição paralela convidou jogadores de diversos países para disputar partidas com gamers das demais delegações presentes no evento e que também proporcionou intercâmbio cultural entre os cyberatletas. O Brasil alcançou o décimo lugar no ranking de medalhas no WCG 2006. De acordo com Rodrigo Moretz, gerente de Marketing de Relacionamento da Samsung, a edição deste ano possibilitou aos brasileiros demonstrarem e elevarem o seu nível de performance graças à grande competitividade encontrada.