Brasileiro Marcelo Tosatti abandona manutenção do sistema Linux O programador brasileiro Marcelo Tosatti ficou conhecido mundialmente por ser um dos mantenedores do kernel do sistema operacional Linux, posto que ele abandonou na semana passada. Sua última tarefa no ´posto´ foi anunciar as últimas atualizações do Linux na versão 2.4.33. Em uma mensagem, Tosatti também anunciou seu sucessor, o francês Willy Tarreau. Como mantenedor do kernel do Linux, Tosatti era responsável peneirar entre as inúmeras contribuições de programadores em todo o mundo quais valiam à pena fazer parte do Linux, de forma a garantir progressos consistentes para a plataforma, sem comprometer a estabilidade do sistema. O posto era dividido com outros dois programadores. Tosatti foi indicado como mantenedor aos 18 anos, por Linus Torvalds, o criador do sistema operacional Linux, em novembro de 2001. Atualmente o programador trabalha na Red Hat, que desenvolve e comercializa uma distribuição do sistema operacional Linux.