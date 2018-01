Brasileiro passa mais de 24 horas por mês na internet

O brasileiro passa, em média, mais de um dia por mês navegando na internet, segundo revelou pesquisa Ibope//NetRatings. De acordo com o levantamento, divulgado hoje, o tempo de navegação por pessoa em outubro foi de 24 horas e 41 minutos. O resultado representa um aumento de 4,7% em relação a setembro e de 6,4% na comparação com outubro do ano passado. Entre os dez países pesquisados no estudo, o Brasil é o que apresentou o maior tempo de navegação, em média. Segundo o levantamento, os países que mais se aproximaram do Brasil em tempo individual de navegação foram a França, que chegou a 23 horas e 10 minutos, e o Reino Unido, com 23 horas e 4 minutos. O número de internautas residenciais ativos em outubro foi de 24,4 milhões de pessoas, número 3,0% menor do que o de setembro, mas 19,1% superior ao de 19,9 milhões registrado em outubro do ano passado. Já o número de pessoas que moram em residências onde há pelo menos um computador com acesso à internet foi de 36,3 milhões em outubro, mesmo resultado de setembro. Já o número de pessoas com 16 anos ou mais e acesso à internet em todos os ambientes, como residência, trabalho, biblioteca ou lan house, subiu de 42 milhões no segundo trimestre para 43,1 milhões no terceiro trimestre do ano. Os sites de relacionamento foram os campeões de audiência em outubro, segundo a pesquisa. "Em outubro de 2008, a participação de redes sociais, blogs, fóruns e outros sites de grupos de interesse foi de 34,5% do tempo total navegado", informou José Calazans, analista de mídia do Ibope//NetRatings. "Mas, neste momento, também cresce o tempo por pessoa em sites de vídeos, e-mail, buscadores, serviços de armazenamento de dados, notícias e games", ressaltou. O levantamento mostrou que as categorias que tiveram o maior aumento porcentual de audiência entre setembro e outubro foram "Ocasiões Especiais", com alta de 4,2%, e "Finanças e Investimentos", com avanço de 3,5%. A crise financeira elevou a procura por sites de notícias e informações sobre economia e finanças para 11,6 milhões de usuários únicos - um crescimento de 12,4% desde setembro e de 23,8% desde agosto. A audiência de sites de notícias em geral também cresceu em outubro, por conta da busca por informações sobre os resultados das eleições municipais, revelou a pesquisa. A audiência da subcategoria "Eventos Correntes e Notícias Globais" subiu de 12,8 milhões de usuários únicos em setembro para 13,5 milhões em outubro. No acumulado de 12 meses, as categorias que mais cresceram foram "Viagens e Turismo", com alta de 33,4%, seguida por "Automotivo", com expansão de 26,9%, "Notícias e Informações", com aumento de 25,7%, e "Finanças e Investimentos", com expansão de 24,2%.