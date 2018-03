Brasileiro preso por estupro será apresentado à Corte dos EUA

O coreógrafo brasileiro Alex da Silva, de 41 anos, foi preso no sábado nos Estados Unidos sob suspeita de ter estuprado quatro estudantes de dança. Professor de salsa em estúdios de dança de Los Angeles, ele se tornou "coreógrafo celebridade" após participar do programa So You Think You Can Dance, da Fox. A polícia o deteve quando ministrava uma aula em Hollywood. Foi fixada uma fiança US$ 3,8 milhões e o bailarino deve se apresentar à Corte americana na terça-feira, 7.

Segundo o detetive John Eum, a polícia recebeu as queixas de estupro em 2003, 2004 e 2005, mas por motivo desconhecido as investigações não foram adiante. Em 28 de março deste ano, uma quarta mulher acusou o professor de convidá-la à sua casa e, "com subterfúgios", convencê-la a entrar no seu quarto, onde teria cometido a violência sexual. Os detetives decidiram ouvir as três mulheres que prestaram queixas anteriormente e descobriram que as acusações eram semelhantes. Por isso, reabriram o caso.

"As quatro mulheres não se conhecem, mas as acusações são basicamente as mesmas", informou o detetive. Eum destacou que uma dessas mulheres era menor de idade na época do suposto estupro. "Temos quase certeza de que há outras vítimas e esperamos que elas se apresentem."

Nascido no Rio - "cidade onde as pessoas vivem testando seus próprios limites", como ele mesmo define em informações de seu site -, o professor foi vencedor do concurso World Salsa Champion em 2002 e 2005. No reality show So You Think You Can Dance, onde bailarinos competem por um prêmio de US$ 250 mil, ele atuava como coreógrafo dos competidores nos ritmos mambo, salsa, tango e swing.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com seu site, antes de se tornar "uma referência da salsa em LA", Silva viveu em São Francisco por oito anos. Depois de ganhar fama nos clubes em Los Angeles, já teria ensinado mais de 15 mil pessoas em Hollywood. Além disso, teria treinado estrelas como Jennifer Lopez, Will Smith, P. Daddy, Salma Hayek e Jennifer Love Hewitt.