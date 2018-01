Brasileiros acessando a Web em casa já são 16,3 milhões O número de internautas residenciais brasileiros atingiu a marca de 16,3 milhões em março, de acordo com pesquisa realizada pelo Ibope/NetRatings. A quantidade de pessoas que mora em domicílios com ao menos um computador com acesso à internet chegou aos 25 milhões, e 32,9 milhões de brasileiros já tem acesso à rede em outros locais, como no trabalho, na escola e universidade, por exemplo. Segundo o coordenador de análise do Ibope Inteligência, Alexandre Magalhães, a queda dos preços dos computadores devido às desonerações e a expansão do acesso ao crédito foram decisivas para o aumento do número de pessoas conectadas no País. Dados da pesquisa indicam que o internauta brasileiro é o que gasta mais tempo navegando, com uma média de 20 horas e 54 minutos, seguido pelos franceses (19h56), norte-americanos (19h08), japoneses (18h34) e alemães (17h53). Os sites mais visitados no mês de março pelos brasileiros foram os relacionados à Viagem e Turismo - que engloba empresas aéreas, agências de turismo, hotéis, guias e mapas -, com a visita de quatro milhões de usuários residenciais, ou 25% do total dos usuários residenciais. O tempo médio gasto pelo internauta nesses sites foi de 30 minutos. Também teve destaque a categoria Casa e Moda, com subcategorias que tratam de beleza, culinária, jardinagem e imóveis. "O forte crescimento que o setor imobiliário mostra nos últimos meses indica que as empresas do ramo finalmente acordaram para a importância da internet para a cadeia produtiva do setor", afirmou Magalhães. Os sites relacionados a notícias e automóveis também tiveram grande acesso de visitantes, com 10,5 milhões e 2,6 milhões de visitantes residenciais, respectivamente.