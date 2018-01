Brasileiros ainda ‘sofrem’ para postar pelo celular Atualizar o microblog por meio do celular é provavelmente o grande motivo que explique o seu sucesso. Tal possibilidade não é novidade: em blogs e fotologs isso já existe há um bom tempo. Porém, subir uma foto ou escrever um post em um blog via telefone móvel não é um processo lá muito rápido – o que não ocorre ao ter de digitar um texto de 140 caracteres. No Brasil, quem deseja atualizar o seu microblog pelo telefone celular sofre um bocado. Essa função no Twitter só é possível (oficialmente) ao enviar um torpedo para o Reino Unido. Das operadoras de telefonia celular que estão em São Paulo, apenas a Tim possibilita o envio de SMS para a região, ao custo de R$ 0,79 por mensagem. Tal praticidade tem um preço, né? Não exatamente. Há vários programas na internet que consertam essa falha. O Tiny Twitter (www.tinytwitter) é um aplicativo em Java. Já Victor Penkak usa o software de voz por IP Fring (www.fring.com). "Só pago a transferência de dados, que é pouca coisa", diz. Mas e quem não tem um aparelho moderno, que se conecte à redes Wi-Fi ou 3G, ou não é assinante da Tim? Como que faz para postar no Twitter pelo celular? Foi pensando nesse público que programador Luis Leão, de 26 anos, criou o serviço sms²blog (http://sms.blog.br/), que funciona assim: primeiro é preciso cadastrar na página o login e a senha de sua conta no Twitter. Depois coloca-se o número do seu telefone móvel. Leão fornece no site um número de celular de Belo Horizonte (o dele) para receber as mensagens de texto dos cadastrados. Ao mandar um SMS para tal número, logo depois o recado aparece no seu perfil do Twitter. Como isso acontece? Leão criou uma programação usando como base a tecnologia do Twitter. Como o seu PDA fica conectado à web o tempo todo, o software que ele criou reconhece o recado sendo de alguém cadastrado. Ele só replica a mensagem para o serviço de microblog. "Recebo cerca de 50 mensagens por dia. Comigo se paga apenas R$ 0,36 por recado e todo mundo pode atualizar o seu Twitter pelo celular", diz. Para atualizar o Tumblr pelo celular é necessário enviar a mensagem (que pode ser de texto, imagem ou vídeo) para um endereço de e-mail fornecido por eles. Já o Pownce tem um site móvel (http://m.pownce.com).G.M.