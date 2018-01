Brasileiros buscam vaga na Orquestra do YouTube

Para o maestro e diretor musical da Orquestra Sinfônica de São Francisco, Michael Tilson Thomas, é impossível eleger Bach, Mozart e Beethoven como compositores favoritos. "Eles definiram o que é música", diz. Mas nem por isso os amantes da cultura erudita terão problemas em preencher a lista de favoritos. Na tarefa, podem até contar com uma mãozinha do maior site de vídeos do mundo, que anuncia hoje os vencedores do concurso Orquestra Sinfônica do YouTube. Durante três meses, os mais de 3 mil vídeos inscritos foram assistidos 10 milhões de vezes. Músicos de 70 países esforçaram-se – tanto diante de seus instrumentos como de uma câmera – para ter a chance de tocar no mês que vem no Carnegie Hall, em Nova York. "Tenho grandes expectativas para hoje, pois recebi um feedback muito legal dos visitantes dos meus vídeos", conta a violinista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) Irina Kodin. Seu marido, Paulo Calligopoulos, é outro que está animado. Um dos seis brasileiros entre os 200 finalistas do concurso, o também violinista da Osesp comemora os mais de 5.500 acessos aos seus vídeos. "Acho que vou conseguir votos suficientes para participar da orquestra", afirma. O casal paulista exemplifica quão diferentes foram os músicos atraídos pelo concurso quando o assunto é uso da web. Calligopoulos já tinha seu canal no YouTube e 50 vídeos postados. Neles, além de violino, Calligopoulos toca guitarra, violão, piano e gaita. Irina foi convencida por ele. "Nunca tinha gravado um vídeo para uma audição, ainda mais um que fosse postado no YouTube para todos terem acesso. Isso me causou muita estranheza", diz. "Mas depois de participar desse concurso meu mundo se abriu e vejo um futuro muito interessante unindo a minha música e a internet". Outros finalistas, como o paulista Flávio Mieto, o gaúcho Flávio Gabriel e a mineira Larissa Mattos já haviam descoberto há mais tempo os benefícios da web para os estudos e a divulgação do trabalho com música. "Parece exagero, mas o YouTube é uma ferramenta muito importante para o dia a dia de um estudante de música. É muito fácil encontrar a mesma música com interpretações diferentes e acabamos usando isso para a pesquisa", afirma o contrabaixista Mieto. Principal trompetista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Gabriel concorda e lembra já ter sido convidado para tocar em festivais por pessoas que conheceram seu trabalho no site de vídeos. Aproveitando o concurso, Gabriel ainda reforçou laços de amizade com o trompista finalista Joarez Filho e a violoncelista Larissa. Larissa alimenta dois perfis na rede social MySpace: o de sua banda Café Apoena e o próprio. "Sou uma brasileira de sangue e não deixaria minha música fora dos meus estudos. Valorizo tanto a música popular como a erudita", conta ela. "E, se fosse feito um concurso como esse da Orquestra Sinfônica do YouTube para bandas populares, eu participaria com todo prazer."