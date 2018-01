Brasileiros disputam final mundial da Imagine Cup 2006 na Índia Começou ontem, dia 7, em Agra, na Índia, a final internacional da Imagine Cup, campeonato mundial de tecnologia da informação organizado pela Microsoft. Dois grupos brasileiros disputam o título nas categorias Projeto de Software e Desenho de Interface Gráfica. Na modalidade Projeto de Software, a principal da competição, a equipe Trivial Team, da Universidade Federal de Pernambuco (Recife), composta por Augusto César Spinelli, Carlos Eduardo Rodrigues, Ivan Cordeiro Cardim e Madson Menezes Costa, representa o país com o projeto Virtual Eye, ou vEye, um sistema portátil de auxílio à navegação e de identificação de objetos para deficientes visuais. Por meio de duas pulseiras vibratórias conectadas a um computador de mão, o sistema orienta a locomoção de pessoas cegas dentro de um prédio ou na rua. Os irmãos Roberto e Eduardo Sonnino, de Mogi das Cruzes (SP), disputam o título na categoria Desenho de Interface Gráfica. Para chegar à etapa internacional, eles criaram um sistema para controle de doação de órgão para transplante. Na Índia, o desafio da dupla é criar em 24 horas um sistema que facilita a comunicação entre a ambulância e o consultório médico. ?A Imagine Cup é uma oportunidade para que estudantes brasileiros mostrem seu talento para o mundo todo. A qualidade dos trabalhos apresentados na final mundial é bastante alta, e nossas equipes realizaram um bom trabalho?, afirma Rogério Panigassi, gerente de programas acadêmicos da Microsoft Brasil. Em seu quarto ano, a Imagine Cup cresceu e é um evento global. A competição desafia estudantes a imaginar um mundo melhor permeado por sua própria genialidade, criatividade e energia, e oferece oportunidades para que eles possam participar do futuro da tecnologia, do software e da computação. Neste ano, mais de 65 mil estudantes de cem países participaram da competição. Até a próxima sexta-feira, quando serão anunciados os vencedores, 76 equipes de diferentes países disputam na Índia prêmios de US$ 8 mil a US$ 25 mil em seis categorias: Algoritmo, Tecnologia da Informação, Desenho de Interface, Batalha de Programação Projeto Hoshimi, Filme Curta-Metragem e Projeto de Software. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil foi o líder do ranking de inscritos da Imagine Cup. O país superou Índia e China, seus principais concorrentes no mercado internacional de tecnologia, mostrando a força da comunidade acadêmica nacional. Somando-se todas as categorias da competição, participaram da Imagine Cup 16,8 mil jovens brasileiros.