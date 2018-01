Brasileiros que usam Web ganham três vezes mais, diz IBGE O número de pessoas com 10 anos ou mais de idade que acessavam a internet no Brasil totalizava 32,1 milhões em 2005, ou 21% do total da população acima de 10 anos, que somava 152,7 milhões naquele ano. Os dados foram divulgados há pouco pelo IBGE e foram apurados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2005. Do total de usuários de internet no País, 16,2 milhões eram homens e 5,8 milhões tinham entre 30 e 39 anos (faixa etária que concentrou o maior número de usuários). A idade média dos usuários era de 28,1 anos. Segundo o IBGE, a pesquisa mostra que a idade, a escolaridade e o rendimento eram os principais fatores determinantes para a utilização da internet no Brasil. Enquanto o rendimento domiciliar per capita da média da população de 10 anos ou mais de idade era de R$ 333 em 2005, a média para os usuários de internet era de R$ 1 mil. Atrativos Entre os principais motivos apontados para o uso da internet, destacaram-se, nessa ordem, educação e aprendizado; comunicação com outras pessoas; atividade de lazer e leitura de jornais e revistas. Além disso, metade dos internautas utilizou a rede no domicílio em que morava e 39,7% em seu local de trabalho. A conexão discada à internet mostrou-se mais difundida que a banda larga. A pesquisa mostrou também que, entre as regiões pesquisadas, o Distrito Federal apresentou o maior porcentual de pessoas que usavam internet (41,1%), enquanto Alagoas (7,6%) e Maranhão (7,7%) apresentavam o menor porcentual. O percentual de pessoas que utilizaram a internet no grupamento formado pelos profissionais das ciências e das artes alcançou 72,8%, situando-se no patamar mais alto. Em seguida, vieram os dos grupamentos dos trabalhadores dos serviços administrativos (59,3%) e dos dirigentes em geral (58,0%) e, depois, os dos membros das forças armadas e auxiliares (52,9%) e dos técnicos de nível médio (51,9%). Os demais grupamentos apresentaram percentuais abaixo de 22%, sendo o do grupamento dos trabalhadores agrícolas (1,7%) o menor.