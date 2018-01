Brasileiros sem-telefone farão ligações VoIP em centros do governo O Ministério das Comunicações vai usar os 3.200 pontos do programa Governo Eletrônico-Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac) para oferecer à população a possibilidade de fazer ligações telefônicas gratuitas pela internet utilizando a tecnologia Voz sobre IP (VoIP). A idéia, segundo nota distribuída pelo Ministério, é de que, até o fim do ano, o serviço de transmissão de voz pela internet (VoIP) esteja instalado nos pontos do Gesac, presentes em cerca de 2.000 municípios em todo o País. A tecnologia VoIP começou a ser difundida no Brasil nos últimos anos e tem-se apresentado como uma grande concorrente das empresas de telefonia fixa. O Gesac já oferece acesso gratuito à internet e está conectado, na maioria dos pontos via satélite. "O objetivo do Ministério com a ação é oferecer uma alternativa de comunicação às famílias que não dispõem de linha telefônica em casa e também fortalecer a comunicação entre os usuários do Gesac e deles com o Ministério", diz a nota. Os 3.200 pontos do programa estão instalados em escolas, aldeias indígenas, quilombolas e centros comunitários.