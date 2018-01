Brasília sediará cúpula de tecnologia da OEA Em abril, representantes de trinta e três países que integram a Organização dos Estados Americanos (OEA) vão se reunir na capital federal para fechar parcerias nas áreas de tecnologia da informação e comunicações. Os representantes dos países se encontrarão na capital no dia 7, após a "5ª Mostra de Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicações aplicadas ao Setor Público", que se encerra no dia anterior. Entre os interesses dos países visitantes, estão experiências brasileiras como o uso das urnas eletrônicas nas votações, a declaração do imposto de renda pela internet e o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, que monitora a saúde do setor financeiro no país, bem como assuntos de interesse geral como programas de inclusão digital.