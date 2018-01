Brasilwiki aposta em jornalismo colaborativo A proposta do site Brasilwiki é que os internautas sejam os produtores e consumidores de seu conteúdo. Seguindo a idéia de processos colaborativos de outros wikis (sigla que significa What I know is...), o endereço permite postar textos, fotos e até vídeos, nas mais variadas áreas como esportes, cultura, política e outras temáticas. É bem verdade que algumas matérias são comentários em cima de notícias de outros sites ou textos que se assemelham a um post num blog, como links para vídeos engraçados no portal YouTube ou recomendações de outros sites. Contudo, o Brasilwiki também permite que os textos publicados sejam utilizados em outros lugares, desde que citada a fonte. É preciso fazer um cadastro, gratuito, para remeter notícias para o serviço.