BRF diz que alta dos grãos está acima do esperado; busca repassar custos

"O aumento de grãos continua acima do que havíamos previsto... Na realidade, hoje estamos já repassando em linha com o desafio de custos que temos", disse Augusto Ribeiro, em conferência com analistas para comentar os resultados do primeiro trimestre.

O executivo ponderou que 2014 deve ser um ano "mais puxado, do ponto de vista de venda e também considerando consumo", e que a empresa espera nova rodada de aumento de preços no mercado no segundo semestre.

Mesmo assim, o executivo não descarta um mercado interno firme, por conta do processo de reestruturação em curso na companhia, com vistas a simplificar operações, otimizar logística e reforçar atuação em segmentos de maior valor agregado.

A BRF teve lucro de 315 milhões de reais no primeiro trimestre, 12 por cento menor ante 2013 e abaixo do esperado pelo mercado.

A companhia atribuiu o resultado mais fraco ante 2013 ao aumento das despesas operacionais e financeiras e citou ainda custos maiores com a compra de grãos.

O presidente-executivo da BRF, Claudio Galeazzi, afirmou que as mudanças em curso na companhia, iniciadas em setembro do ano passado, devem apresentar resultados no segundo semestre de 2014.

Ele acrescentou que a mudança na área operacional incluiu a redução de escritórios regionais e o corte de 300 cargos, mas que a empresa ainda deve considerar mais mudanças na área industrial.

Em relatório, a XP Investimentos afirmou que os resultados vieram um pouco abaixo do esperado, mas ressaltou as melhoras em desempenho financeiro.

A BRF teve geração de fluxo de caixa livre no trimestre de 1,1 bilhão de reais, contra 578,2 bilhões de reais no último trimestre de 2013.

"O resultado da BRF se mostrou levemente aquém do esperado pelo mercado. Todavia, acreditamos que o mercado possa reagir positivamente aos números muito bons, apresentados em termos de geração de fluxo de caixa", disseram os analista da XP em relatório ao mercado.

As ações da companhia operavam com alta de 0,2 por cento por às 11h10, enquanto a Ibovespa recuava 0,47 por cento.

(Por Fabíola Gomes)