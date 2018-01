Briga entre ministros: Gil pede desculpas O ministro da Cultura, Gilberto Gil, divulgou no site do Ministério na internet, nota com um pedido de desculpas ao ministro das Comunicações, Hélio Costa. Na nota, Gil esclarece que os versos de cordel lidos por ele ontem, durante aula inaugural do curso de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) "não expressam a sua opinião no debate governamental sobre TV Digital". A nota diz ainda que, no contexto da aula, Gil falava sobre democracia e da necessidade de os governantes tratarem as críticas com tranqüilidade. O texto, então, teria sido lido por ele como exemplo "das diversas formas de manifestação expressadas pela sociedade em um governo democrático". A nota afirma, também que, fora do contexto, a leitura dos versos de cordel pode parecer uma indelicadeza com o ministro das Comunicações. "No entanto, o ministro Gilberto Gil esclarece que não foi essa a sua intenção e que não conhecia a íntegra do conteúdo do cordel", observa. Diz também que, durante a leitura, ao se dar conta das referências a Hélio Costa, o ministro da Cultura preferiu não censurar o texto, já que se tratava de uma aula de democracia e que, enquanto ministro do governo, chamava atenção para se construir uma cultura de escuta e tolerância, mesmo quando as críticas e manifestações ultrapassam certos limites. Gil encerra a nota reiterando pedido de desculpas a Costa, "que se mostrou ofendido por não ter conhecimento desta contextualização". O cordel lido por Gil chama Costa de "boçal" e diz que o governo está "mal representado" pelo ministro das Comunicações na discussão do padrão de TV digital a ser adotado pelo País. Ao tomar conhecimento do fato, ontem, Costa reagiu irado, dizendo entender agora por que os amigos de Gil o chamavam de "Gilberto Vil".