Briga na quadra em festa da Beija-Flor deixa 6 feridos Depois de sete horas de comemorações, a festa pelo 11º título de campeã do carnaval do Rio da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis terminou, na noite de ontem, com uma briga na quadra da agremiação na Baixada Fluminense. Durante o tumulto, seis se feriram e foram socorridos em um hospital do município. Não foi revelado o estado de saúde de nenhuma das vítimas. Lotada desde o final da tarde, a quadra recebeu um público de sambistas e torcedores de mais de 10 mil pessoas. Campeã em cinco dos seis últimos carnavais, a escola de samba que tem como patrono o contraventor Anízio Abrahão David iniciou sua decolagem nos anos 80, era do carnavalesco Joãozinho Trinta. As informações são do Jornal Hoje, da TV Globo.