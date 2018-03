Brincadeira causa intoxicação em 80 alunos de Brasília

As aulas foram interrompidas e os 80 estudantes levados para dois hospitais públicos. A direção da escola não sabia o número certo de alunos atingidos. "Muitos pais levaram crianças para hospitais particulares. Vamos ter os números corretos somente amanhã, quando a escola fizer um levantamento mais aprofundado", afirmou a coordenadora do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Distrito Federal (Cintoxi), Andréa Amoras.

"Foi um susto muito grande. Saí correndo do trabalho imaginando o pior, porque o colégio não sabia informar sobre o estado das crianças", disse Ivana Maria, mãe da aluna Larissa, do quinto ano. A garota, com a intoxicação, teve uma queda de pressão e só foi liberada pelos médicos horas depois do atendimento. Os alunos foram suspensos. "Como a árvore fica em uma propriedade particular, vamos agora iniciar os entendimentos para, pelo menos, podá-la e evitar que problemas como esse se repitam", afirmou a secretária Ernestina Lopes.