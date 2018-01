Brincadeira de Lacerda divide opiniões dentro e fora do Orkut A "molecagem" de Rodrigo Lacerda no Orkut causou repercussões diversas dentro e fora da rede social. Se houve quem disparasse ofensas pesadas por ter sido lesado, houve também quem elogiasse o programador por mostrar uma falha grave no site. No Google, uma busca por "infectados pelo vírus do Orkut", o nome da comunidade na qual todas as vítimas foram cadastradas, mostra 18.400 resultados. Na famigerada comunidade, muitos xingavam o criador da "praga". "Que nerd babaca" e "quero mais é que o Orkut o pegue" foram algumas das frases. Outros elogiavam: "o cara é muito f... pelo que fez", escreveu um internauta. "Ele fez um favor. Está aqui só para mostrar uma vulnerabilidade", postou outro. No meio da confusão, foram criados tópicos como "tô com medo" e "quero sair", em que as pessoas diziam não conseguir mais mandar scraps, achavam que teriam a conta do Orkut roubada, etc. No fim das contas, quando o "vírus" foi desmascarado, a comunidade "Infectados pelo vírus do Orkut" virou um grande chat coletivo, sem tema definido, para falar bobagem. "Mas ela já está perdendo a graça", postou uma internauta. Na internet, o "feito" de Lacerda foi parar em vários sites de notícias sobre tecnologia. Inclusive nos gringos. A PC World, nos EUA, por exemplo, disse que "o Orkut foi invadido por uma praga leve, mas que mostra vulnerabilidade no site". Blogs do Brasil e do exterior também deram destaque ao fato. Houve até quem fizesse chacota, como o blog Bagulho Digital (http://bagulhodigital.blogspot.com), que estampou, em um post, o título "Vírus do Orkut pode provocar até calvície." R.M.