Britânica BSKyB negocia para unir negócios de TV de Murdoch na Europa

A potencial fusão poderá criar uma companhia com 20 milhões de assinantes e mais força para lidar com a crescente competição de rivais como a BT nos esportes, assim como grupos online como Netflix nos filmes e séries de TV.

Em 2010, Murdoch já havia tentado obter o controle da BSKyB, que seria a cereja do bolo de suas operações europeias, vista como precursora da integração dos três negócios da Sky. Mas o acordo foi prejudicado pelas repercussões de um escândalo de grampos telefônicos envolvendo seu tabloide britânico News of the World em 2011.

Murdoch, que tem a 21st Century Fox como principal acionista da BSkyB, analisou diversas opções nos últimos anos para consolidar seus negócios de TV na Europa.

A mais nova proposta veria a BSKyB, com fatia de 39 por cento detida pela 21st Century Fox, comprar a Sky Italia e a Sky Alemanha, que são 100 por cento e cerca de 50 por cento detidas pela Fox, respectivamente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Paul Sandle e Maria Sheahan)