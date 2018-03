Britânica encontra morcego no sutiã

Uma adolescente de Norwich, na Grã-Bretanha, encontrou um filhote de morcego dentro de seu sutiã. A recepcionista de hotel Abbie Hawkins, de 19 anos, estava usando o sutiã por cinco horas quando sentiu um movimento vibratório que, inicialmente, pensou ser seu telefone celular. Mas quando ela colocou a mão dentro do sutiã para investigar o que havia ali, encontrou um filhote de morcego. Abbie disse que, inicialmente, ficou chocada com a descoberta, mas depois se sentiu mal por retirar o morcego "carinhoso". "Ele parecia aconchegante e confortável, e eu me senti mal por perturbá-lo", disse Abbie. A adolescente estava em sua mesa de trabalho quando sentiu o movimento. "Na hora, eu fiquei muito chocada, mas o morcego logo saiu embaixo da mesa. Eu tremia dos pés à cabeça." Abbie disse que a primeira coisa que pensou foi sobre como o animal havia parado dentro de seu sutiã. "Eu não notei nada quando coloquei o meu sutiã. Na noite anterior, eu havia bebido um ou dois drinques e, de manhã, estava me aprontando rapidamente." "O sutiã estava na gaveta, mas tinha sido lavado um dia antes." O morcego foi pego por um dos colegas de trabalho de Abbie e solto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.