Uma artista britânica pinta quadros debaixo d'água.

Caroline Appleyard juntou o trabaho como pintora com a paixão pelo mergulho.

A artista já mergulhou em várias partes do mundo para pintar peixes, navios naufragados, e até tubarões no fundo do mar.

Ao invés de tela, ela pinta em quadros de madeira, e usa pastéis a óleo para criar suas imagens.

Segundo Caroline, seu lugar favorito para mergulhar é a Escócia.