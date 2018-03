Britânico é preso por ameaçar mulher após teste de paternidade em TV

A Justiça britânica condenou à prisão um homem que confessou ter ameaçado sua mulher com uma arma após descobrir que não era o pai biológico do filho em um teste de paterninade encomendado e divulgado em um programa de auditório. Durante uma audiência realizada na quarta-feira, Craig Platt admitiu que o incidente aconteceu em novembro de 2007, uma semana depois que ele e a esposa, Jane, participaram do programa Jeremy Kyle Show, transmitido pela rede britânica ITV. Ela teria escapado pela janela do banheiro e pegou um táxi até uma delegacia para prestar queixa contra o marido. Segundo o advogado de Platt, Simon Christie, Platt estava bêbado durante o incidente, pois a situação estava "intolerável" depois de descobrir que não era o pai do bebê de 17 meses. Espetáculo De acordo com Christie, Platt teria sido persuadido a comparecer ao programa, que tinha como objetivo "produzir um espetáculo público". "Meu cliente diz que os produtores queriam um certo nível de empolgação", disse. Ele afirmou que ficou "horrorizado" quando Platt descreveu a reação eufórica das pessoas que estavam no auditório. Durante a audiência, o advogado citou ainda outro caso relacionado com o programa de auditório, no qual o juíz classificou o programa como "uma forma humana das touradas". O advogado da esposa afirmou que o casal estava junto desde 1999 e terminaram em 2006. Ao descobrir que estava grávida, Jane teria entrado em contato com Platt para dizer que ele poderia ser o pai da criança. Eles se casaram em outubro de 2007, mas segundo o advogado da esposa, ele demonstrou sinais de "ciúmes e paranóia". Sentença Platt foi condenado por posse de arma e intenção de causar violência a uma sentença de prisão por tempo indeterminado. Ao anunciar a sentença, o juiz Robert Trevor Jones afirmou que levou em consideração a passagem pelo programa de televisão, que provou ser o "catalisador" do incidente. No entanto, o juíz declarou que Platt teria cometido uma ofensa grave ao beber demasiadamente e discutir com a esposa, não tanto por conta do programa, mas pelas acusações de ciúme. Um porta-voz do programa Jeremy Kyle Show afirmou que "Platt participou do programa de forma espontânea porque queria fazer o teste de paternidade". "Nós rejeitamos qualquer acusação de que os nossos convidados foram manipulados antes ou durante a gravação do programa", disse o porta-voz. Segundo Simon Christie, a rede de televisão ainda não decidiu se vai transmitir o programa, pois estava esperando o resultado da audiência. Reality Show Programas de auditórios que realizam testes de paternidade e expõem os pais são populares na Grã-Bretanha. Apresentadores como Trisha e Jeremy Kyle se inspiraram no americano Jerry Springer e fazem programas com forte apelo popular ao levar membros do público para discutirem assuntos pessoais na frente das câmeras. Em 2002, o órgão regulador da televisão britânica, ITC (atualmente chamado de Ofcom) publicou um relatório no qual afirmou que "divulgar o resultado de testes de paternidade na televisão é apropriado em alguns casos, mas precisam ser transmitidos com cuidado e atenção". Em uma declaração sobre o caso do programa da apresentadora Trisha, que fez uma série somente com testes de paternidade, o ITC afirmou que "os programas eram agressivos e atingiam o limite da aceitabilidade". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.