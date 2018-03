Britânico morre engasgado em torneio para comer bolinhos

Um homem britânico de 34 anos morreu no fim de semana após engasgar durante uma competição para ver quem comia a maior quantidade de bolinhos doces. A competição, realizada num bar da cidade de Swansea, no sul do País de Gales, era parte de uma festa para arrecadar fundos para uma exposição de arte. A polícia local abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte, mas disse que não há suspeitas de crime e que tudo não passou de um "acidente esquisito". Após o homem desmaiar, supostamente com um bolinho entalado na garganta, os funcionários e freqüentadores do bar tentaram reavivá-lo, mas as tentativas foram em vão. Os donos do bar, Amanda Davey e Paul Dyke, afirmaram em um comunicado: "Nós todos estamos devastados por este incidente trágico. Estamos todos em estado de choque". "Foi um acidente trágico e muito triste, e deveria servir para nós como um aviso", diz o comunicado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.