Britânico pega perpétua por matar mulher que mudou perfil no Facebook

Um homem foi condenado à prisão perpétua na Grã-Bretanha por esfaquear a esposa até a morte devido a uma mudança que ela fez em sua página no site de relacionamentos Facebook. Wayne Forrester, 34 anos, disse à polícia que ficou arrasado quando descobriu que sua mulher, Emma, também de 34 anos, tinha mudado seu perfil para "solteira" dias depois de ele ter saído de casa. Forrester foi então até a casa de Emma, no sul de Londres, e a atacou enquanto ela dormia com uma faca de cozinha e um cutelo, no dia 18 de fevereiro de 2008. A mãe de dois filhos foi espancada, teve partes de seu cabelo arrancadas e esfaqueada no rosto e pescoço. Os vizinhos foram acordados pelos gritos, encontraram Forrester sentado do lado de fora da casa, coberto de sangue, e chamaram a polícia. O acusado, que é motorista, estava sob efeito de bebidas alcoólicas e cocaína quando atacou Emma. Forrester se declarou culpado do crime e a Justiça britânica determinou que o período mínimo a ser cumprido por ele é de 14 anos. "Você cometeu um ato terrível. Não há desculpa ou justificativa possível. Este foi um assassinato trágico e o que você fez causou um tormento enorme", disse o juiz Brian Barker ao acusado. Suspeita Wayne e Emma Forrester estavam casados há 15 anos e tinham uma relação considerada "instável". Segundo depoimentos durante o julgamento, Forrester pensou que sua mulher estava tendo um caso e a ameaçou de morte. Um dia antes do assassinato, Forrester ligou para os pais de Emma reclamando sobre a mudança na página do Facebook. Em uma declaração à polícia, o acusado disse: "Emma e eu tínhamos acabado de nos separar. Ela me expulsou (de casa)". "Então ela colocou mensagens em uma página na internet falando para todo mundo que tinha me deixado e que estava tentando encontrar outro homem." "Eu amava Emma e me senti totalmente arrasado e humilhado com o que ela tinha feito comigo", acrescentou Forrester. A irmã de Emma, Liza Rothery afirmou que o assassinato teve um impacto "arrasador" nela e em seus pais, Frances e Robert. "O que Emma poderia ter feito para resultar em um ataque tão brutal e insensível contra uma mulher indefesa?", declarou Rothery. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.