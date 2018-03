Britânicos andam sobre água em bola de plástico

No verão europeu, em vez de pular na piscina para se refrescar, muitos turistas de Lincolnshire, condado no leste da Inglaterra, resolveram não se molhar, mas ficar bem perto d'água - literalmente em cima dela. O que torna o feito possível é uma bola inflável de plástico de dois metros de diâmetro, o chamado Waterwalkerz. Os usuários podem andar, rolar, correr ou girar dentro da bola - mas a primeira tarefa é conseguir se manter de pé, o que pode ser duro para alguns. A idéia, que chegou à Grã-Bretanha no ano passado, é popular no Japão, Coréia do Sul e China há cinco anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.