Britânicos criam funeral pay-per-view na Web

Funerais no Reino Unido podem ser assistidos ao vivo na internet por sistema pay-per-view, o que permite a parentes e amigos dar o último adeus a seus entes queridos, caso não possam fazer isso pessoalmente. Apesar das críticas que consideram o esquema macabro, a empresa que lançou o serviço, Wesley Music, planeja oferecê-lo a crematórios de todo o país, que cobrarão pagamentos exclusivos de aproximadamente 75 libras (o equivalente a US$ 150) pelo acesso à transmissão do funeral. O usuário tem de fornecer uma senha para assistir às imagens, captadas por uma pequena câmera instalada na capela. "Hoje em dia, as famílias estão dispersas pelo mundo e, às vezes, acontece de alguém não conseguir chegar a tempo em um funeral", disse Alan Jeffrey, diretor da Wesley Music. "Para aqueles que precisam, é um serviço muito importante. Significa que, em vez de ficarem excluídos, eles podem ser testemunhas, podem fazer parte do funeral enquanto ele acontece. Em tempos de estresse, é algo que alivia a dor", diz ele. Davin Powell, dos administradores de funeral Henry Powell and Son, de Southhampton, no sul da Inglaterra, disse que já testou o serviço em três funerais. Ele insistiu que tudo continua íntimo e privado, apesar da transmissão pela Web. "É algo pessoal. Não está disponível para todo mundo ver", disse ele à Reuters. "Há uma senha para a família mandar àqueles que quiserem assistir online." Ele disse que pessoas que moram longe, como na Austrália e no Canadá, já usaram o sistema. "As famílias ficaram absolutamente felizes por poder participar das cerimônias pois, caso contrário, seria impossível para elas virem aqui."