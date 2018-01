Britânicos desenvolvem aparelho antitrote

Dois inventores na Grã-Bretanha lançaram um dispositivo que promete bloquear telefonemas indesejados em telefones comuns. O aparelho TrueCall ("Chamada Verdadeira", em tradução livre) age como um protetor entre o telefone fixo e o mundo exterior e aprende a diferenciar entre chamadas normais e telefonemas indesejados. Os dois inventores, Steve Smith e John Price, já trabalharam com telemarketing na Grã-Bretanha. "O TrueCall foi criado para dar às pessoas o controle de seus telefones fixos", disse Price. "Você pode trancar a porta e fechar as cortinas, mas seu telefone fixo é o elo mais fraco de sua privacidade." O sistema intercepta todas as chamadas. Se a chamada for reconhecida como sendo de um amigo ou membro da família, números que foram previamente registrados na lista do dono do dispositivo, o TrueCall deixa a chamada passar normalmente. Se o sistema não reconhece o número de origem do telefonema ou se o número do telefone de origem da chamada não é mostrado, o dispositivo pergunta quem está telefonando, coloca a chamada na espera e liga para o telefone do usuário. O dono do TrueCall tem a opção de aceitar a ligação, fazer com que o dispositivo pegue o recado ou pode rejeitar o telefonema e adicionar o número a uma lista de telefones bloqueados. O dispositivo já está sendo vendido pela página na internet dos inventores por 99,99 libras (cerca de R$ 370). Futuro Existem planos para que no futuro o dispositivo consiga baixar uma lista de números de telefones já na lista de chamadas indesejadas registrados em um banco de dados central, que pode ser acessado por meio de um modem, dentro do dispositivo. Estima-se que os britânicos recebam 1,5 bilhão de chamadas silenciosas e 1,5 milhão de trotes a cada ano. Segundo uma pesquisa nacional, 70% dos donos de telefones fixos na Grã-Bretanha já sofreram algum golpe telefônico, sendo que o mais comum é o que pede que uma pessoa ligue para um outro número para passar seus dados pessoais em troca de algum prêmio. Cerca de 60% das residências britânicas são assinantes de um serviço chamado Serviço de Preferência Telefônica, estabelecido para tentar bloquear chamadas indesejadas. Mas as empresas de telemarketing da Grã-Bretanha já descobriram novas formas de driblar este serviço com as "chamadas-robôs", um sistema automatizado que transmite milhões de mensagens gravadas. A maioria dos telefonemas silenciosos tem origem nestes sistemas. "O dispositivo é uma grande idéia para pessoas que são incomodadas por muitas chamadas indesejadas e querem ter uma recepcionista virtual em casa, para gerenciar seus telefonemas", afirmou o David Hickson, que faz campanha contra estes telefonemas. "Mas o Ofcom (organismo britânico regulador de telecomunicações) pode fazer mais. Tem os poderes e pode usar estes poderes de forma mais eficaz", acrescentou. "Aprovamos tudo o que a indústria faça, de iniciativa própria, para reduzir o problema de trotes, telefonemas silenciosos ou outro tipo de chamada", disse uma porta-voz do Ofcom. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.