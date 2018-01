Britânicos iniciam construção de carro supersônico

Começou nesta semana na Grã-Bretanha a construção do bólido projetado para bater o recorde de velocidade em terra, atingindo 1,6 mil km/h em apenas 45 segundos. O Bloodhound SSC vem sendo projetado por engenheiros britânicos há três anos.

O piloto da aeronáutica Andy Green pretende superar o recorde de velocidade atual - 1.228 km/h - na superfície de um lago seco na África do Sul, no ano que vem. "Esta é uma aventura da engenharia que deve inspirar toda uma geração de jovens com o entusiasmo pela ciência e engenharia", afirmou Green.

Ele conta que a traseira do carro vai ter "duas usinas de energia". Uma delas é um motor do caça europeu Typhoon e abaixo dela, um foguete híbrido Falcon. A turbina superior deve produzir a propulsão de nove toneladas; o foguete de baixo, outras 12 toneladas. Um total de 135 mil cavalos de potência em um veículo que pesa seis toneladas.

Isso equivale a 180 vezes à potência de um carro de Fórmula 1. Para isso, engenheiros aplicam não só a última tecnologia na propulsão, mas também de aerodinâmica. As rodas do carro vão girar aproximadamente dez mil voltas por minuto na velocidade de 1,6 mil km/h e os aros vão ter que suportar 50 mil vezes a força da gravidade.

O projeto tem o patrocínio da empresa de aeronáutica Lockheed Martin, da fabricante de processadores Intel e de duas universidade britânicas, entre outros.

