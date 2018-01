Britney e Beyoncé são as favoritas dos emissores de spam

Britney Spears e Beyoncé Knowles estão entre as favoritas dos emissores de spam, segundo o relatório sobre spam de dezembro divulgado nesta quinta-feira, 13, pela empresa americana Symantec. Nos últimos meses, os emissores de spam usam mensagens como "Britney Spears é investigada pela polícia de Los Angeles" e "Anúncio de Beyoncé incomoda os habitantes de Las Vegas" para atrair os usuários de e-mail. No entanto, ao abrir a mensagem, os leitores se deparam com anúncios de produtos como o Viagra e websites relacionados a ele. Além disso, o relatório aponta que os emissores de spam fizeram uma grande campanha para coletar novos endereços de correio eletrônico durante o mês de novembro. Os servidores foram invadidos com mensagens e, caso as mensagens não voltassem ou fossem bloqueados, comprovariam que o endereço estava ativo. Assim, novas mensagens eram encaminhadas ao e-mail. As mensagens spam também continuam em ascensão e representaram um total de 72% de todas as mensagens enviadas no mundo durante o mês de novembro.