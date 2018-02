Brookfield diz que colabora com MP em investigação A Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários - citada na investigação que apura um esquema de cobrança de propina para a redução de impostos na Prefeitura de São Paulo - afirmou que colabora com o Ministério Público (MP) e presta todas as informações necessárias à apuração dos fatos. "Comparecemos espontaneamente, fomos ouvidos como testemunhas e nos consideramos vítimas da situação", afirmou a empresa, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 1.