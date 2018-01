Browser é festejado por 'iniciados' Durante a semana passada, não foi difícil cruzar com avaliações hiperbólicas do novo navegador do Google. Algumas delas diziam que o Chrome revolucionou a internet do dia para a noite; outras, mais proféticas, afirmavam que ele é uma espécie de arauto da web 3.0. Será mesmo? A maioria dos comentários entusiasmados partiu da comunidade de desenvolvedores de aplicativos para a internet. Apesar do atual estágio de desenvolvimento do browser não empolgar muito usuários comuns, que querem saber mesmo é de extensões e outras ferramentas, as novidades que estão por baixo da casca do Chrome deixaram alguns programadores em polvorosa. Para começar, a divisão dos processos do navegador permite que as tarefas sejam executadas separadamente em processadores de núcleos múltiplos. Outra novidade, que aponta para a maneira pela qual navegaremos no futuro, é a capacidade de transformar aplicativos da web em programas executáveis a partir do desktop do PC, sem que seja necessário abrir o browser. Por meio de uma opção acessível pelo ícone da folha de papel, ao lado da Omnibox, o usuário pode criar ícones na área de trabalho e no menu Iniciar do Windows. É possível, por exemplo, criar um atalho do Gmail em sua barra de tarefas e executá-lo a partir dali. Apesar de ainda ser necessário estar conectado à internet para acessar sua conta, é uma maneira de o Google criar outras portas de entrada para a web além do browser. Para Maurício Leal, gerente de produtos da Sun, empresa desenvolvedora da linguagem Java (que roda em sites como o Gmail), essa é a novidade mais revolucionária do Chrome, que também estará presente em outros navegadores da nova geração (leia sobre as novidades do Firefox 3.1 na página L7). "Essas ferramentas, juntamente com programas que interpretam mais rapidamente aplicativos escritos em Java, possibilitam que aplicativos complexos sejam feitos para a web e convertidos para o desktop. Em um futuro próximo, não será mais preciso baixar nosso programa de Imposto de Renda, por exemplo. Ele será acessado diretamente da web, sem problemas." É o limite entre a web e o sistema operacional do computador ficando ainda mais nebuloso. B.G., J.R. e M.V.B.