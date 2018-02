Bruno é indiciado como mandante do sequestro de Eliza Em entrevista a jornalistas nesta tarde, o delegado titular da Divisão de Homicídios (DH) do Rio de Janeiro, Felipe Ettore, disse que o goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza está indiciado como mandante do sequestro de Eliza Samudio, de 25 anos. "O depoimento do menor é sólido. Bruno está indiciado como mandante e os outros dois como executores", afirmou. O delegado se refere ao depoimento do adolescente de 17 anos, primo de Bruno.