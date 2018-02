Bruno, Macarrão e Bola deixam prisão para depôr em BH

O trio passou a noite em celas separadas no presídio de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ontem, a polícia disse que o trio passaria a noite no Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) São Cristóvão, anexo ao prédio do Departamento de Investigação (DI) da capital mineira. Os motivos da mudança não foram explicados pela polícia.

O Corpo de Bombeiros de Minas retomou hoje as buscas ao corpo da modelo no sítio alugado por Bola, suspeito de estrangular Eliza até a morte. A propriedade fica em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ainda hoje os bombeiros devem vasculhar o sítio do goleiro, na mesma cidade, para procurar vestígios do crime.

Eliza está desaparecida desde o início de junho. Bruno e Macarrão se entregaram na quarta-feira após terem a prisão decretada pela Justiça. O ex-policial foi preso ontem à noite em Belo Horizonte. Um parente de Bruno que teria participado do suposto assassinato da ex-amante do jogador deu detalhes do crime à polícia. Segundo ele, a vítima foi ferida no carro a caminho do sítio do goleiro. Lá teria ficado em cárcere privado por uma semana, até que Eliza foi morta por estrangulamento.