Bruno presenciou assassinato de Eliza, diz polícia

A polícia já pediu a prisão preventiva de Santos, mas a Justiça ainda não decidiu a ação. As conclusões da polícia foram tiradas a partir dos depoimentos de duas testemunhas: o adolescente de 17 anos que é primo do goleiro, e Sérgio Rosa Sales, conhecido como Camelo, também primo do atleta.

"Bruno é um ídolo como goleiro do Flamengo, mas se mostrou um monstro pelo que fez com essa moça", afirmou o delegado Edson Moreira. "Foi um crime premeditado, planejado e friamente executado." Ainda segundo o delegado, após queimar a mala de Eliza, o goleiro foi tomar cerveja.

Os investigadores cruzaram também informações de outras testemunhas e do registro de entrada e saída de carros do sítio de Bruno. Eliza foi morta por estrangulamento, com as mãos e os pés amarrados, de acordo com a polícia. A Justiça concedeu a guarda provisória do filho de Eliza, que estava com Luiz Carlos Samudio, para a mãe da jovem, Sônia Moura.