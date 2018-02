Bruno será levado para presídio em Bangu, diz delegado

"Pela repercussão do crime, não temos como acomodá-los com nossas pequenas carceragens, tanto pelo assédio da imprensa quanto pela curiosidade dos populares. Acionamos a Secretaria de Administração Penitenciária, que entendeu a nossa solicitação e vai acolher os dois presos", declarou Zaccone. Na Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil do Rio, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, Bruno e Macarrão ocupam celas improvisadas de cerca de oito metros quadrados e não dividem a carceragem com nenhum outro preso.

Os dois se entregaram ontem após terem a prisão decretada pela Justiça. Junto com um adolescente de 17 anos, primo de Bruno, eles foram indiciados pelo sequestro da ex-amante do atleta do Flamengo Eliza Samudio, de 25 anos, que dizia ter tido um filho com o goleiro. Na terça-feira, o adolescente afirmou que a vítima foi sequestrada no Rio e morta em Contagem (MG).